Hanno Ucciso l’Uomo Ragno il nuovo trailer ufficiale della serie Sky Original sugli 883

(Di mercoledì 4 settembre 2024) È online ilSkydi Sydney Sibilia– LA LEGGENDARIA STORIA DEGLI 883, dall’11 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Ecco il: La– una produzione Sky Studios e Groenlandia (società del Gruppo Banijay), prodotta da Matteo Rovere e Sydney Sibilia – è una dramedy ritmata e brillante, in otto episodi che andranno tutti i venerdì in prima serata su Sky(oltre a essere ovviamente disponibili on demand – anche in 4K HDR). Protagonisti Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli (Il filo invisibile, Gli sdraiati, Vostro Onore) rispettivamente nei panni di Max Pezzali e Mauro Repetto, capaci di dar vita da giovanissimi, negli anni ’90, a un progetto diventato in pochi anni un vero e proprio fenomeno generazionale di portata nazionale.