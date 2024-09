Guerra Ucraina La Repubblica parla della sporca guerra di Putin invece quelle dell' uccidente sono pulite?

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 4 settembre 2024) In maniera fumettistica, manicomiale e caricaturale, sul rotocalco turbomondialista "La" siin questi giornidi": arne è segnatamente Giannini, in un surreale articolo che è tutto un programma e che merita davvero di essere letto come esempio