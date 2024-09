Grave incidente a Cigliano 24enne in elicottero al Cto | è in prognosi riservata

Leggi tutta la notizia su torinotoday

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Resta ricoverato in terapia intensiva, al Cto di Torino, il 24 enne che domenica 1 settembre è rimasto vittima di in unstradale a, in provincia di Vercelli. Era notte quando il giovane ha perso il controllo della sua auto andandosi a schiantare contro la facciata di una