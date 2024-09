Gragnano Il medico virologo Angelo Russo morto in un incidente a Castellammare di Stabia

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 4 settembre 2024)cadendo dalla moto nel centro cittadino didi. Il, 39 anni di, è rimasto vittima di unavvenuto in via Tavernola. La moto delsi è schiantata contro le auto in sosta nei pressi di una farmacia. L’impatto è stato così violento da uccidere sul colpo ilche lavorava all’ospedale Cardarelli di Napoli.