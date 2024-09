Graduatoria per l’assunzione di infermieri OPI Taranto | Ancora tutto fermo e senza prospettive

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Tarantini Time QuotidianoA gennaio scorso è scaduta laregionale per il reclutamento di, facendo perdere a migliaia di Professionisti, la possibilità di una assunzione a tempo indeterminato.A breve sarà necessario procedere alle assunzioni per garantite il funzionamento delle strutture del PNRR e dell’Ospedale San Cataldo, maunaperdi personale a tempo indeterminato, saranno tempi duri per la Sanità pugliese e tarantina.