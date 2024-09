Governo | Castellone M5S ‘occupazione spregiudicata ministeri da parenti e amici’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Roma, 4 set. (Adnkronos) – ?Quello a cui abbiamo assistito in questi due anni è un?occupazionedi tutti ida parte di amici e”. Lo afferma la Vice Presidente del Senato Mariolinain diretta su La7 a L?aria che tira. “Chi occupa queiè anche colui che poi, con i Ministri, decide la linea politica del. Ricordo bene il progetto sull?abbassare l?iva alla medicina estetica perché in quello stesso momento ilstava aumentato l?iva sui pannoloni e i prodotti della prima infanzia. È superficiale considerare ‘solo Consiglieri’ coloro che occupano ie contribuiscono ad indirizzare le scelte politiche. In questi due anni questa destra ha tradito tutte le promesse che aveva fatto ai suoi elettori e non è un caso che abbiamo un?economia ferma da 17 mesi?.