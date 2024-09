Gossip e tenerezza a Venezia 81

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Il lieto annuncio è arrivato sul red carpet della Mostra del cinema di: per Roberta di Padua e Alessandro Vicinanza potrebbe esserci una cicogna in volo. Il condizionale è d’obbligo visto che si tratta di un annuncio indiretto. I due volti noti di Uomini e Donne, infatti, hanno mostrato sul tappepo rosso un calzino da bebè rosa. Oggetto che non lascia dubbi: i due stanno per allargare la famiglia.