Gli innamorati pazzi su TikTok cantano Karol G ma non capiscono il brano

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di mercoledì 4 settembre 2024) (Adnkronos) – La canzone diG ‘Si antes te hubiera conocido’ è diventata virale su. Moltiutilizzano ilper accompagnare contenuti social di coppia. Ma, in realtà, non è romantico. La cantante colombiana, infatti, racconta di un amore non corrisposto perché il ragazzo in questione è già fidanzato. “Qué hubiera sido? Si antes te hubiera conocido’, recita il primo verso della hit che in italiano significa: ‘cosa sarebbe successo se ti avessi conosciuto prima?”.G prosegue cantando “por un besito hago cualquier cosa, la novia suya me pone celosa y aunque es hermosa”, che vuol dire: “per un bacetto, farei qualunque cosa, la sua fidanzata mi fa ingelosire, anche se è bella”.