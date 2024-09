Getta a terra la cocaina ma i carabinieri lo bloccano

Leggi tutta la notizia su padovaoggi

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Quando in via Ognissanti ha visto una pattuglia dei, pensando di agire inosservato, un cittadino tunisino si è subito liberato di tre involucri sospetti che teneva in tasca. E' successo tutto il primo settembre attorno alle 14,30 a Padova. I militari dell'Arma vedendo la scena hanno