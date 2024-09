Georgia sparatoria al liceo | 4 vittime

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 4 settembre 2024) 19.44 Una persona è stata arrestata, da notizie di polizia, dopo che vi sono stati 4 morti e 30 feriti in unaavvenuta inall'Apalachee High School di Winder, città di 18mila abitanti a un'ora di auto da Atlanta. Secondo i media locali numerose sono le persone trasportate in ospedale.Una di queste in elicottero.Bilancio provvisorio. Il killer sarebbe un ragazzo. Il presidente degli Stati Uniti Biden è stato informato dalla sua consigliera alla sicurezza Liz Sherwoor-Randall.