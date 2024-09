Gangi al via la geodidattica scolastica

Leggi tutta la notizia su palermotoday

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Ente Parco delle Madonie, GAL Madonie, Comune die Istituto Comprensivo “Francesco Paolo Polizzano” dihanno ufficializzato una collaborazione per l’attuazione di percorsi educativi e formativi a favore di docenti, studenti e cittadini per la valorizzazione del territorio in chiave