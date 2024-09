Galletta | qui il generale ha lasciato una traccia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Come ogni anno, ieri mattina si è svolta in piazza Diaz, davanti al Monumento al carabiniere, la commemorazione delCarlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie Emanuela Setti Carraro e dell’agente di scorta Domenico Russo, nel 42° anniversario dell’eccidio a Palermo. Nel corso della cerimonia, ildel Comando Interregionale Pastrengo Riccardoha voluto sottolineare che "a Milano ilDalla Chiesa hail segno, unaprofonda soprattutto in quegli anni che erano quelli della lotta contro il terrorismo, che si affianca alla sua grande opera nella lotta alla criminalità organizzata".