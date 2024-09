Galileo FX | La Startup Italiana che Conquista Wall Street

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) - Da un piccolo borgo toscano alla leggendaria, proprio di fronte alla Borsa di New York: la storia della. AREZZO, Italy, Aug. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE)FX è un vero esempio di successo e orgoglio italiano. Fondata nel 2020 durante il periodo di crisi del Covid-19, l'innovativa azienda di software ha raggiunto un traguardo straordinario aprendo una sede nel cuore finanziario del mondo. David Materazzi, CEO,FX Fondata da David Materazzi, giovane imprenditore di 36 anni,FX è un vero e proprio orgoglio del "Made in Italy". L'azienda, completamente, si è distinta non solo per la qualità del suo software ma anche per il coraggio del suo CEO.