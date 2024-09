Furto nella notte al Conad di via Messina Marine ladri spaccano la saracinesca e rubano i prosciutti

Leggi tutta la notizia su palermotoday

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Due colpi a distanza di poche ore in due supermercati diversi, finiti in entrambi i casi con il bottino portato a casa. E' successo alGiaconia di via, angolo via Cappello, dove i malviventi la scorsasi sono intrufolati dopo aver spaccato laper rubare