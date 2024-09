Formia Le lettere d’amore spettacolo teatrale-musicale per la II edizione de festival Le parole che riparano

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di mercoledì 4 settembre 2024)– In occasione della secondadeldella Letteratura: “Leche: la Cura“, organizzato dall’associazione culturale Koinè e patrocinato dal Comune di, torna in scena per uno nuovodella cantinala “Luccicanza” sempre con la regia di Diego Sasso. L’appuntamento è in programma con lo“Le L'articolo/ “Le”,per la IIde“Leche” Temporeale Quotidiano.