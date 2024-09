Fondi per la scuola | 56 milioni nel Friuli Venezia Giulia per il nuovo anno scolastico 2024-2025

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di mercoledì 4 settembre 2024) La Regioneha stanziato 56di euro per il sistemanell'. L'assessora all'istruzione, Alessia Rosolen, ha evidenziato come per il quartoconsecutivo l'Amministrazione regionale abbia incrementato idestinati alle scuole, supportando il personale, gli studenti, le persone con disabilità e l'insegnamento delle lingue. L'articoloper la: 56nel, per il