Fiorentina Cataldi | Ho sentito da subito la fiducia del club A Firenze c' è tutto per far bene

Leggi tutta la notizia su firenzetoday

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Arrivato nell'ultimo giorno di mercato emandato in campo nel pareggio interno contro il Monza della terza giornata di campionato, Danilo, centrocampista arrivato in prestito con diritto di riscatto dalla Lazio, è stato presentato in conferenza stampa.La conferenza è partita