Finisce il monopolio della Siae | era la battaglia di Fedez che poi ha cambiato idea

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Dovrebbe essere la fine del, così come chiedeva l’Unione Europea da tempo e non solo. La Società Italiana degli Autori ed Editori era stata trascinata in un braccio di ferro anche da, almeno fino a qualche mese fa quando l’ente aveva raggiunto un accordo con il cantante. Il governo ha approvato un decreto consentirà di agevolare la chiusura di 16 casi di infrazione – tra queste anche quello sulle concessioni balneari – e di un caso EU Pilot. In almeno 6 casi, le norme introdotte sono in grado di condurre all’immediata archiviazione, nel rispetto dei tempi tecniciCommissione europea. In altri 11 casi, le norme adottate dal Governo costituiscono una premessa essenziale per giungere in tempi rapidi all’archiviazione. Tra la procedure che si punta a risolvere, anche la 2017/4092 in materia di diritto d’autore.