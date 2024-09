Fiamme divorano un' abitazione | due donne intossicate

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Teramo - Un incendio di vaste proporzioni ha tenuto con il fiato sospeso i residenti di Santa Margherita di Atri ieri pomeriggio. Le, originate da un cumulo di bancali posto a ridosso di un', si sono rapidamente propagate al fabbricato, coinvolgendo il rivestimento esterno, gli infissi e gli interni. L'incendio ha provocato danni ingenti all'edificio, rendendo inagibili due camere da letto, un laboratorio e compromettendo gli impianti elettrici. Lehanno inoltre annerito pareti e solaio. Due, madre e figlia, che si trovavano all'interno dell', hanno inalato del fumo e sono state trasportate in ospedale per le cure del caso. Le altre sei persone che occupavano l'edificio sono state evacuate in via precauzionale. I vigili del fuoco, intervenuti con diverse squadre, hanno lavorato senza sosta per domare lee mettere in sicurezza l'area.