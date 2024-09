Festa di strada di via Broccaindosso | giochi cibo e musica dalla mattina alla sera

Leggi tutta la notizia su bolognatoday

(Di mercoledì 4 settembre 2024) "Viva ladi, viva via!": sabato 7 settembre appuntamento in centro storico per un'intera giornata che accontenta tutti fra, food e. Pranzo e cena fra vicini e ospiti, caccia al tesoro e torneo di ping-pong, briscola e tirofune. E dopo il tramonto si