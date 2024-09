Festa della Rificolona al Mercato Centrale

Leggi tutta la notizia su firenzetoday

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Fai brillare la creatività dei tuoi bambini con il laboratorio di lanterne di carta in occasione. Sabato 7 settembre dalle 11:00 alle 13:00 l'apuntamento è alFirenze, per creare insieme una lanterna da mostrare alla sfilata serale che si terrà in