Ferrara si presenta al Cau per un malessere e muore poco dopo

(Di mercoledì 4 settembre 2024), 4 settembre 2024 – Sial Cau per une,. A perdere la vita nella struttura di corso Giovecca è stato un uomo di 78 anni. La tragedia si è verificata martedì alle 19. L'anziano si èto al Cau perché si sentiva male e il personale, comprendendo la gravità della situazione, ha subito attivato il 118 presente in San Rocco. I tentativi di rianimarlo sono però risultati vani. I Cau (Centro di Assistenza e Urgenza) sono strutture sanitarie dell’Ausl in cui lavorano medici di assistenza primaria e infermieri formati per accogliere e assistere pazienti con problemi di salute urgenti ma non gravi (ad esempio, codici bianchi e verdi), cioè quei problemi che non possono essere risolti con la visita dal proprio medico di famiglia o dal pediatra e che, fino atempo fa, portavano spesso le persone a recarsi in Pronto soccorso.