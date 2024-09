FdI | Meloni ‘congressi locali per scongiurare rischio dirigenti inamovibili e rendite personali’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Roma, 4 set (Adnkronos) – “In un?epoca nella quale il consenso si basa sulla comunicazione, sugli slogan e sulla forza del leader, la grande tentazione di molti è quella di rinunciare ad avere un partito ?pesante? e di considerare la struttura di partito come qualcosa di macchinoso, costoso e foriero di problemi. Noi abbiamo fatto un?altra scelta, e la rivendichiamo. Siamo un partito che è rimasto con i piedi per terra, che non si è chiuso nel Palazzo e che sta ogni giorno tra la gente”. Lo ha detto, a quanto si apprende, Giorgiaall’Esecutivo di FdI.“L?anno scorso abbiamo avviato la stagione congressuale e rinnovato la classe dirigente provinciale. Alcuni unitari, alcuni di confronto, ma tutti si sono svolti in un clima di grande civiltà e coesione interna.