Farmaci ok Aifa al primo di una nuova classe terapeutica per la colite ulcerosa

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Roma, 4 set. (Adnkronos Salute) - L'Agenzia italiana del farmaco () ha approvato la rimborsabilità di mirikizumab, ilantagonista dell'interleuchina-23p19 (IL-23p19) per il trattamento della(Cu) attiva da moderata a grave nei pazienti adulti. Si tratta dell'unico farmaco attualmente rimborsato in Italia per la patologia in grado di colpire selettivamente la subunità p19 di IL-23, che svolge un ruolo cruciale nell'infiammazione correlata alla Cu. Il meccanismo di azione - spiega il gruppo farmaceutico Lilly in una nota - permette di offrire sollievo da sintomi chiave quali frequenza evacuativa, sanguinamento rettale e urgenza intestinale, indipendentemente dall'uso precedente dibiologici. Laè una condizione infiammatoria che in Italia si stima colpisca circa 150mila persone.