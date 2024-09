Farmaci ok Aifa al primo di una nuova classe terapeutica per la colite ulcerosa

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di mercoledì 4 settembre 2024) (Adnkronos) – L'Agenzia italiana del farmaco () ha approvato la rimborsabilità di mirikizumab, ilantagonista dell'interleuchina-23p19 (IL-23p19) per il trattamento della(Cu) attiva da moderata a grave nei pazienti adulti. Si tratta dell'unico farmaco attualmente rimborsato in Italia per la patologia in grado di colpire selettivamente la subunità p19 di IL-23, che