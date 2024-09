F1 GP Monza nessuno ha notato il gesto di Verstappen a Leclerc | cosa è successo tra i due al traguardo

Leggi tutta la notizia su sportnews.eu

(Di mercoledì 4 settembre 2024) F1 GPhaildi: eccoal. Il ritorno alla vittoria della Ferrari nel GP diè stato accolto con enorme entusiasmo da tutti i tifosi, desiderosi di veder trionfare ancora una volta la rossa in un Gran Premio, soprattutto in casa. Per Questo articolo F1 GPhailditra i due alè stato pubblicato prima Sportnews.eu.