Ex Ilva messa in vendita | pubblicato il bando Vale 15 miliardi di euro

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Il governo Meloni ha deciso di mettere inl'exdi Taranto, per l'acciaieria è stata autorizzata ufficialmente la pubblicazione delda parte del ministro per il Made in Italy Alfonso Urso. Le manifestazioni d'interesse dovranno pervenire entro il 20 settembre. La mossa dell'esecutivo apre scenari inediti sull'Ex, si stima - riporta Il Quotidiano di Puglia - che l'industria pugliese potrebbere fino a 1,5. Quando i commissari di Governo sono arrivati in Acciaierie d’Italia poiché l’azienda era entrata in amministrazione straordinaria, il risultato netto evidenziava una perdita di circa 200 milioni direlativamente ai soli mesi di gennaio e febbraio 2024. Questo perché ricavi ed altri proventi ammontavano a circa 370 milioni "nei primi due mesi del 2024 a fronte di costi operativi complessivi, ammortamenti e svalutazioni per circa 570 milioni".