Empoli | persona muore investita dal treno

Leggi tutta la notizia su firenzetoday

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Nel pomeriggio intervento in via di Pratovecchio prima della stazione ferroviaria per il soccorso ad unasul sedime ferroviarioda un convoglio dalregionale 4044 (Livorno-Firenze) in entrata alla stazione di. La circolazione ferroviaria attualmente interrotta per