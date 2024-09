Eccellenza l' Atletico Catania 1994 perde a tavolino e viene escluso dalla Coppa Italia   

Leggi tutta la notizia su cataniatoday

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Come previsto, è stata data persa all'Imesila partita contro la Leonzio, valida come andata del primo turno diItalia di. La squadra etnea aveva vinto per 3 a 0 il match sul terreno di gioco di Viagrande, risultato ribaltato, però, in seguito ricorso del