È tempo di marmellate e conserve | come sterilizzare i vasetti con sicurezza

Leggi tutta la notizia su veronasera

(Di mercoledì 4 settembre 2024) E'di raccolta di verdura, frutta, buona e profumata, pesche, fichi, mele, prugne, uva, more, lamponi, mirtilli, in orto melanzane, peperoni, pomodori, zucchine, e tanto altro; tutto è già pronto per essere conservato per l'inverno. Se avete intenzione di preparare le bottiglie di pomodoro