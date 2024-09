E-book per leggere e scambio di libri | come risparmiare sul materiale scolastico

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Non c’è pace per le famiglie italiane: finito il periodo del caro-vacanze, ecco ad aspettarle al varco il caro-scuola. Tra pochi giorni si ritorna sui banchi e i rincari di, zaini e cartoleria, non fanno dormire i genitori sonni tranquilli. Anche perché la spesa per ildidattico è diventata ingente: +6,6% rispetto al 2023 secondo Federconsumatori. Che in euro significa circa 647 euro per ciascun alunno.