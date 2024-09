Dopo 90 anni chiude Valli la storica fabbrica delle maniglie | a casa 38 lavoratori

Leggi tutta la notizia su monzatoday

(Di mercoledì 4 settembre 2024) La notizia per ie i sindacati è arrivata come un fulmine a ciel sereno.– laazienda di Renate leader in Italia ma non solo nella produzione dilo stabilimento brianzolo. A confermarlo alla redazione di MonzaToday è Mary Ciociola, delegata Cgil (che