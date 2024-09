Dissequestrata la villetta di Terno d’Isola | presenti il compagno e il papà di Sharon

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 4 settembre 2024). I carabinieri di Bergamo, su disposizione della Procura, hanno proceduto con il dissequestro delladidove, insieme alSergio Ruocco, abitavaVerzeni, la 33enne uccisa nella notte tra il 29 e il 30 luglio scorso da Moussa Sangare, ora in carcere con l’accusa di omicidio pluriaggravato. Laera stata posta sotto sequestro il giorno seguente il delitto: i sopralluoghi e accertamenti svolti hanno portato gli inquirenti ad escludere qualsiasi responsabilità e coinvolgimento di Ruocco o dei familiari della 33enne. Nel tardo pomeriggio di oggi (mercoledì 4 settembre) Sergio è arrivato in via Merelli insieme al padre di, Bruno Verzeni. Pochi istanti dopo sono arrivati anche due carabinieri che hanno completato il dissequestro intorno alle 17,45.