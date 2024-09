Disavventura in Puglia | famiglia derubata e costretta a rinunciare alla crociera

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 4 settembre 2024) L'Aquila - Una spiacevole avventura ha rovinato la vacanza di unamarsicana. Durante il tragitto verso Taranto, dove dovevano imbarcarsi per unanel Mediterraneo, i tre sono stati vittime di un furto in un'area di servizio. La, composta da padre, madre e un bambino di due anni, si era fermata in un'area di servizio sull'autostrada A14 per una breve sosta. Approfittando della folla, un ladro ha approfittato di un momento di distrazione della madre per sottrarle dborsa una piccola pochette contenente documenti, denaro e oggetti personali. All'arrivo al porto di Taranto, al momento del check-in, la donna si è accorta dell'amara scoperta. Senza documenti, le è stato impedito l'imbarco. Nonostante le suppliche e la denuncia presentata ai carabinieri, il personale della nave non ha potuto fare eccezione.