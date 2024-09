David Gilmour | il 6 settembre pubblicherà il nuovo album di inediti LUCK AND STRANGE

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Il 6il leggendario artista britannicoildiAND“, a distanza di 9 anni dal precedente. Cresce l’attesa anche per il suo tour mondiale, che partirà proprio dall’Italia con 6 date al Circo Massimo di Roma (dal 27) destinato a diventare uno degli eventi live più importanti dell’anno! “and” uscirà in digitale, vinile e cd. È disponibile in pre-order e pre-save. “and” sarà composto da 9 tracce (8più la rielaborazione di “Between Two Points“). Sono stati rivelati anche i dettagli delle edizioni limitate deluxe di “and“, che includeranno tracce bonus e un libro rilegato molto speciale pubblicato da Thames & Hudson, con fotografie esclusive scattate da Polly Samson durante la registrazione dell’