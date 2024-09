Danneggiata una delle pareti interne di porta Pispini a Siena

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 4 settembre 2024)una parete di unaporte della città a. Uffici comunali e polizia municipale sono intervenuti il 4 settembre all’interno diper il danneggiamento di una parete della struttura. Nelle prime ore del mattino è stata registrata la caduta di alcuni mattoni dalla parte laterale dell’anti, in direzione via dei: sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, gli uffici comunali e la polizia municipale per le primissime valutazioni. Tali approfondimenti hanno accertato, al di là del danno, la tenuta della struttura: la parte interessata dal danneggiamento è segnalata ed è stato approntato un piccolo restringimento della carreggiata, senza tuttavia interruzioni della viabilità.