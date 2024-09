DACIA sarà presente al Salone dell’Auto di Torino

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di mercoledì 4 settembre 2024) (Adnkronos) – Il brandè sempre più performante nelle vendite e il 2024 è stato un anno ricco di novità di prodotto.alAuto, in programma dal 13 al 15 settembre con una struttura che accoglierà le persone nella meravigliosa Piazza Castello, in pieno centro città. Per l'occasioneha