Crepet e Novara d’accordo | La scuola abbandonata a sé stessa fa poco per insegnare ai ragazzi a gestire i conflitti E sui genitori | Troppo protettivi ma non nel modo giusto

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di mercoledì 4 settembre 2024) La strage di Paderno Dugnano, in cui un adolescente di 17 anni ha ucciso ie il fratello di 12 anni, ha lasciato profonda amarezza anche nell'opinione pubblica. Il tragico evento ha sollevato interrogativi sulla causa della violenza minorile e sul ruolo chepossono svolgere per prevenirla. L'articolo: “Laa sé, faperai”. E sui: “, ma non nel” .