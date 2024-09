Corriere dello Sport – Hummels è sbarcato a Roma | ora visite e firma

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 4 settembre 2024) 2024-09-04 14:57:00 Il: Matsè pronto a diventare un nuovo giocatore della. Il difensore tedesco questo pomeriggio alle 12.25 èall’aeroporto di Fiumicino dopo aver trovato l’accordo economico con il club giallorosso. L’ex Borussia Dortmund adesso sosterrà lemediche e firmerà il contratto che lo legherà allaper una stagione a circa 2 milioni netti. Dopo aver chiuso l’addio di Smalling, che giocherà nella Saudi Pro League, Ghisolfi ha concentrato gli sforzi per ultimare l’operazione con il difensore centrale tedesco., che a dicembre compirà 36 anni, firmerà il contratto per una sola stagione: ladeve concludere l’iter in giornata per poter inserire il giocatore nella lista Uefa.