Controlli nelle località turistiche del Barese verifiche nei B&B | scoperta evasione fiscale da 18 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su baritoday

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Sarebbero emersi redditi non dichiarati al fisco per oltre 1,8di, a cui si aggiungono circa 800milaoggetto di ravvedimento operoso da parte del contribuente, per un totale di 2,6didi redditi recuperati a tassazione, oltre a violazioni in materia di Iva per circa