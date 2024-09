Conte chi evoca scissioni non vuole discussione nel M5s

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) "Il processo costituente serve a tirare fuori le energie della comunità del M5s, non per operare un scissione. Chiè perché addirittura nonla. Io stesso mi metto ine gli altri non si mettono in? Bisogna lasciare che una comunità possa esprimersi e discutere liberamente". Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppenell'intervista a Fanpage in diretta sui suoi social rispondendo a una domanda sul rischio di una scissione del Movimento in occasione del processo Costituente.