Concord va offline su PS5 e PC Sony annuncia il rimborso

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di mercoledì 4 settembre 2024) (Adnkronos) –, l'ultimo sparatutto in prima persona di, è un esempio di come anche i giochi con un budget elevato possano fallire nella fitta competizione tra titoli online e live service. Lanciato in esclusiva su PS5 e PC il 23 agosto, il gioco non è riuscito a decollare, costringendo la casa giapponese a