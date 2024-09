Con il mese di settembre tornano le migrazioni nel Beigua Geopark

Leggi tutta la notizia su genovatoday

(Di mercoledì 4 settembre 2024) L'estate non è ancora finita, ma nelc'è qualcuno che si prepara a fare ritorno verso sud, per raggiungere mete più calde prima che arrivi l'inverno.Tempo di, e tanti rapaci che abbiamo osservato nei flussi primaverili ora si accingono a fare il percorso inverso. Non si può