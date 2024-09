Come partecipare ai casting per la nuova edizione di Avanti un altro

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di mercoledì 4 settembre 2024)un, il game show condotto da Paolo Bonolis insieme alla sua storica “spalla” Luca Laurenti, è uno dei programmi televisivi più divertenti presenti all’interno del palinsesto Mediaset (e non solo, aggiungiamo noi). E proprio per il suo carattere fuori dagli schemi, così diverso rispetto agli altri quiz che vanno in onda alla TV, sono tante le persone che vorrebbero prendervi parteconcorrenti, magari anche solo per assistere a un esilarante botta e risposta tra il celebre conduttore e uno dei tanti (e stravaganti, per usare un eufemismo) personaggi del Salottino. In questo articolo spiegheremoaidelladiun, che andrà in onda su Canale 5 nel corso della stagione televisiva 2024-25.