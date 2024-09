Ciro Immobile non dimentica il biancazzurro | è stato il testimonial della nuova maglia del Pescara 1927

Leggi tutta la notizia su ilpescara

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Appena arrivato in Turchia ha già lasciato il segno, segnando una doppietta da record e mettendo in bacheca la Supercoppa, ma prima di andare ad Instanbul, sponda Be?ikta?, per sfidare Icardi (e ora Oshimen) e tutti gli altri bomber del campionato,ha fatto un salto nel