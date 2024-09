Chiara la moglie di Ezio l’uomo aggredito nell’androne del palazzo a Firenze | Ci è cascato il mondo addosso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 4 settembre 2024), 4 settembre 204 – “Mio marito sta malissimo, è in coma e i medici non danno nessuna speranza”. Ha parlato ai microfoni di Lady Radio la voce disperata diCiampa,di, il 91ennee rapinato lo scorso giovedì nottedeldove abita in via Maso Finiguerra. “Questo posto è stato troppo abbandonato -ha raccontato-, non abbiamo aiuti da nessuna parte, è tanti anni che chiediamo aiuto ai Carabinieri, stanno qui a pochi minuti ma non hanno mai mandato nessuno”. Teatro di questo degrado è “l’ex cinema, vivono tutti lì davanti, quel posto è la nostra rovina, ci vorrebbe un presidio fisso”, continua ladi. Un uomo altruista, attivo nel quartiere, vittima proprio di chi tentava di aiutare.