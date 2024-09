Cernusco sul Naviglio coltellate tra ultrà Inter | morto pregiudicato legato a ' ndrangheta

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Un uomo èe un altro è rimasto ferito nel corso di una sparatoria in via Besozzi asul, nel Milanese, questa mattina, intorno alle 11. La dinamica dell'accaduto è ancora da chiarire. L'uomo deceduto - ucciso a- è Antonio Bellocco, 36enneal clan 'ndranghetista di Rosarno, in Calabria, come scrive Il Corriere della Sera.