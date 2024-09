CdS – scelto il numero di maglia

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 4 settembre 2024) 2024-09-04 22:16:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere: Adesso è ufficiale: dopo Mario Hermoso la Roma accoglie anche Mats Hummels. Il difensore tedesco, svincolato dopo l’esperienza al Borussia Dortmund, ha firmato un contratto annuale con il club giallorosso e indosserà la15. Il comunicato del club: “L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Mats Hummels. Classe 1988, il tedesco è un difensore centrale con un’enorme esperienza internazionale. Conta oltre 600 presenze in tutte le competizioni, nazionali e internazionali, 78 partite con la propria selezione, oltre che 16 titoli vinti tra club e nazionale, tra questi il campionato del Mondo del 2014. In carriera ha vestito le maglie di Borussia Dortmund (in due intervalli temporali) e Bayern Monaco. Hala15, è il settimo calciatore tedesco della storia giallorossa.