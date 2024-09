Catania i provvedimenti del Giudice sportivo dopo la sfida al Benevento

Leggi tutta la notizia su cataniatoday

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Conclusa la seconda giornata del campionato di Serie C, la Lega Pro ha reso note le decisioni delche riguardano anche il. Nei confronti della società rossazzurra è infatti stata elevata un'ammenda di 700 euro "per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di