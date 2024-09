Caso Sangiuliano il ministero non ha pagato per Boccia Ecco i documenti che lo provano

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di mercoledì 4 settembre 2024) (Adnkronos) – Maria Rosaria, imprenditrice campana protagonista in queste settimane della cronaca politica, sostiene nelle sue storie Instagram di non aver mainulla per i viaggi e gli spostamenti che ha fatto insieme al ministro della Cultura Gennaro. Ha anche pubblicato le foto delle carte d’imbarco e una email della segreteria del